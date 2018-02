SOHR: Over 170 drept i luftangrep i Øst-Ghouta i Syria

utenriks

Øst-Ghouta er et opprørskontrollert forstadsområde like utenfor Syrias hovedstad Damaskus. Området er de siste dagene blitt utsatt for omfattende fly- og artilleriangrep av de syriske regjeringsstyrkene.

Antall drepte sivile hadde tirsdag passert 170, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Over 600 mennesker er såret.

– Jeg kan fortelle deg at dette var et helvete. Vi så barn som døde i hendene våre av alvorlige skader fordi de kom sent til sykehuset, sier en lege ved et av sykehusene i Øst-Ghouta til nyhetsbyrået DPA.

– Hvorfor tier verden? Dette er ikke en film, det er virkelighet, nærmest skriker legen.

Truet med helvete

En opposisjonstilhenger i området fortalte mandag at det falt 20–30 granater hvert minutt mot det opprørskontrollerte forstadsområdet.

En video som sirkulere på regimevennlige sosiale medier, inneholder en advarsel til opprørerne fra den syriske generalen Suheil al-Hassan, som leder en gruppe elitesoldater kjent som Tiger-styrken.

– Jeg vil lære dem en lekse i det å kjempe. Jeg sier at de kan vente seg et helvete, og at dere vil se det med deres egne øyne, sier han i videoen.

FN: – Må stoppe

Mandag kveld gikk FN ut med en uttalelse hvor de ber om at luftangrepene stopper umiddelbart.

– Det er viktig å avslutte denne meningsløse menneskelige lidelsen. Angrep mot sivile og infrastrukturer må stoppe nå, sa koordinator for FNs flyktningbyrå, Panos Moumtzis.

Også EU har bedt partene i krigen om å sørge for at volden minsker og la humanitær hjelp slippe til.

– Det finnes ingen militær løsning på konflikten, sa EUs utenrikssjef Federica Mogherini og EUs bistandskommissær Christos Stylianides i en felles uttalelse mandag.

Rammet av 260 raketter

SOHR meldte i helgen at syriske styrker har begynt å forberede en bakkeoffensiv mot Øst-Ghouta, som i lang tid har vært beleiret av syriske regjeringsstyrker.

– Forsterkningene er komplette. Angrepet venter bare på grønt lys, sa SOHRs leder Rami Abdulrahman.

Samme dag ble byer og tettsteder i Øst-Ghouta rammet av 260 raketter, tunge artilleriangrep og luftangrep. Minst 14 sivile ble drept, deriblant fire barn, ifølge SOHR. I tillegg ble mange mennesker såret.

