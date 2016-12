Slik er kjøreforholdene i dag

Statens vegvesen melder om snøslaps, fare for glatte partier og vekslende bart og vått. Torsdag morgen var det omtrent seks minusgrader i Skibotndalen, melder Statens vegvesen.

På E6 over Kvænangsfjellet er det snø- og isdekke, samt fare for glatte partier. Det er omtrent 1 grad over fjellet.

Vegarbeid ved Kågen

Kågen tunnel mellom Langslett og Skjervøy kan bli stengt i perioder inntil 15 minutter. Det er manuell dirigering på stedet på grunn av vedlikeholdsarbeid mellom klokken 08:00 til 16:00, opplyser vegvesenet.

Widerøe antar at flyene vil gå som normalt i dag mellom Tromsø og Sørkjosen.

