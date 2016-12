Hun er kåret til Årets nordlending

Vinneren av konkurransen ble Kristin Vollstad (25) fra Nordreisa, skriver Nordlys.

LES MER: – Det har vært mye jubel og gledestårer

Kickboksingdronninga ble nylig gullvinner i årets EM i Hellas i november.

LES MER: Slik ble Kristin Europamester

- No offence til noen andre, men jeg tenkte at med Marcus og Martinus i konkurransen så det ganske usannsynlig ut. Dette er sykt kult. Jeg tenker at det har vel noe å gjøre med det som skjedde i november, sier Vollstad om kåringen til Nordlys.