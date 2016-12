Ledigheten på tur opp i Troms

Det er Nav Troms som i en pressemelding skriver at ledigheten i Troms har økt med to prosent i desember, sammenlignet med samme måned i 2015. Økningen tilsvarer 29 personer.

Det betyr at 1.803 personer er helt arbeidsledige i fylket når vi går inn i julehøytiden - en prosentandel på 2,1 prosent. Årsaken til den lille Troms-økningen, samtidig som antallet arbeidsledige i Norge totalt sett går ned, skyldes ifølge Nav permitteringer i fiskeindustrien i Troms.

Troms ligger imidlertid fortsatt under landsgjennomsnittet, som er på 2,8 prosent.

Fylkesdirektør for Nav, Bente Ødegaard, finner imidlertid positive tall i aldersgruppen 20-24 år - der det nå er 49 færre arbeidsledige enn på samme tid i fjor.

– NAV jobber svært aktivt for å hjelpe de yngste brukerne over i jobb eller skole. Det er ingen tvil om at det er en riktig prioritering både i et samfunnsøkonomisk og menneskelig perspektiv, sier fylkesdirektør i NAV Troms, Bente Ødegaard.