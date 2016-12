Trodde du kvinnene bulker bilene oftest? Tro om igjen!

Dersom du trodde kvinner har flest småuhell med bilen, så må du tro om igjen – for det er faktisk menn som bulker mest, og dagene før jul er høysesong.

21., 22. og 23. desember i fjor var menn involvert i 1910 skader på motorvogn, noe som er 722 flere skader enn kvinnene. Det viser statistikk fra Finans Norge.

– Ha ha, det er kanskje ingen myte at menn er ute i siste liten med julehandelen. Generelt kjører folk dårligere når de er stresset, og vi vet er at det er lettere å bulke i parkeringshus, sier Robin Wulff-Nilsen, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring.

Husk at andre også stresser

I Nord-Troms har vi nok ikke så mange parkeringshus, men dårlig føre kan gjøre det lettere å havne i grøfta eller treffe andre biler.

– Tenk på føret, avpass farten til underlaget. Være obs på å se deg rundt når du skal inn og ut av parkeringshus. Tenk på at andre ikke er like våkne og også stresser rundt. Det er et godt råd til begge kjønn, sier Wulff-Nilsen.

– Hva bør vi gjøre hvis uhellet første er ute?

– Meld ifra til forsikringsselskapet ditt. Hvis noen har sett noe, noter ned det de vet. Ta gjerne registreringsnummer på den andre bilen. Det er mange som bruker forsikringen sin, ettersom det gjerne kan være skader bak den synlige skaden som koster mye. Vi vil alltid gi en beregning på hva det vil koste i bonustap og kunden kan vurdere selv om det er lurt å bruke forsikringen.

Uoffisiell bulkedag?

Hvilken dag som er den uoffisielle bulkedagen strides det om. Fjorårets tall fra Finans Norge viser at desember hadde flest bulkeskader på bittelille julaften, med totalt 1105 skader. Men den aller verste bulkemåneden i 2015 var faktisk januar.