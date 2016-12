Vil nekte turistbedrift å kjøre opp løype med snøskuter

Nå varsler Fylkesmannen omgjøring av vedtaket på grunn av feil bruk av lovhjemmel, samtidig gis vedtaket oppsettende virkning til omgjøringsspørsmålet er avgjort. Det begrunnes med at dispensasjonen gir mulighet for omfattende motorferdsel i utmark, og er vanskelig å kontrollere for politi/oppsyn. Kjøringen kan føre til unødvendig og sjenerende støy, som kan forstyrre både dyreliv og friluftsliv, mener Fylkesmannen.

Omgjøring/oppheving av vedtak

– Det innebærer at Tour In Lyngealps ikke kan benytte dispensasjonen for å kjøre opp løype for hundekjøring eller reinkjøring, før saken er endelig avgjort, skriver Fylkesmannen i et varsel om mulig omgjøring/oppheving av Tromsø kommunes vedtak.

Gjennom nyhetsoppslag i mediene ble Fylkesmannen kjent med at kommuneadministrasjonen i oktober innvilget dispensasjon for bruk av snøskuter for å preparere en løype for skigåing, en løype for hundekjøring og en løype for reinkjøring. I tillegg ga kommunen dispensasjon for transport av personer i forbindelse med uforutsette hendelser. Dispensasjonen gjaldt fra 1. november til 5. mai for perioden 2016–2018.

Det går fram av et brev fra Fylkesmannen til kommunen.

Etterlyser begrunnelse

– Etter samtaler med saksbehandler i kommunen valgte Fylkesmannen på eget initiativ å gjøre lovlighetskontroll av vedtaket. Omsøkte kjøring regnes som motorferdsel i utmark og er dermed ikke tillatt med mindre noe annet er bestemt i eller i medhold av motorferdselsloven.

Ifølge Fylkesmannen er det greit at Tour In Lyngenalps kan brukte snøskuter til å preparere skiløyper for allmennheten uten å søke om dispensasjon.

Fylkesmannen etterlyser en skriftlig begrunnelse for vedtaket, og hvilke vurderinger som er gjort om behovet for transport vurdert opp mot mulige skader og ulemper for natur og friluftsliv.

Vil stoppe ulovlig praksis

– Vedtak som ikke er begrunnet vil i utgangspunktet kunne anses å være ugyldige. En slik type saksbehandlingsfeil er i seg selv grunnlag for å oppheve vedtaket som ugyldig. I dette tilfellet har kommunen behandlet søknaden etter nasjonal forskrift paragraf 5a, som er feil lovhjemmel. Vilkåret for å benytte særlige behov vil dermed, ut fra våre foreløpige vurderinger, ikke være til stede. Fylkesmannen ser det er behov for å benytte omgjøringskompetansen for å stoppe en ulovlig praksis, konkluderer Fylkesmannen i Troms.

Går greit, for nå

Daglig leder Asbjørn Rygh i turistbedriften Tour In Lyngenalps AS ser foreløpig ikke det som noe stort problem dersom de ikke kan bruke snøskuter til å kjøre opp løyper for rein- og hundekjøring. I september søkte de om dispensasjon for bruk av maskinelt utstyr på Breivikeidet for løyper til vinterturisme/vintersportsaktiviteter. «Uten dispensasjon vil det ikke være mulig å drifte et slikt anlegg med så store snømengder som det normalt er på Breivikeidet», sto det i søknaden.

– Med bare 10–15 centimeter snø trenger vi ikke andre hjelpemidler til å lage løyper, men i det lange løp må vi ha mulighet for å bruke snøskuter. Det er kommunen som håndterer prosessen overfor Fylkesmannen, vi vet ikke så mye annet enn at kommunen har fattet vedtaket etter å ha gjort sine vurderinger, sier Rygh.