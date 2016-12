Forbered hunden på nyttårsfeiringa

De anbefaler at du bruker romjula til å bidra for en bedre nyttårsfeiring.

– Godt forarbeid i romjulen kan bidra til en bedre nyttårsfeiring for dyrene. Sørg for å skjerme dyrene i en hektisk atmosfære, for eksempel i familieselskaper. Da får du en roligere og mindre stresset hund på nyttårsaften, sier Torunn Knævelsrud, leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Bør være mett og trett

En mett, trett og fornøyd hund faller lettere til ro.

På nyttårsaften kan det være en god idé å gi hunden mat litt sent og kanskje gå en lang tur om ettermiddagen. Da vil hunden være sliten når kvelden kommer og rakettene begynner. Men husk å pass på at hunden ikke kan stikke av hvis den blir redd.

– Hvert år stikker redde dyr av. Dyrene risikerer å bli skadd i trafikken og utløser leteaksjoner. Luft hunden i bånd, og pass på at hverken hunder eller katter kan komme seg ut av huset når kvelden kommer, sier Knævelsrud.

Lat som ingenting!

Det er viktig å være sammen med hunden, da frykten vil forsterkes dersom den er alene. Hunden vil også lettere holde seg roligere dersom du er rolig.

– Det er viktig at du tar vare på hunden, og ikke lar den være alene hvis den har skrekk for fyrverkeri. Vær sammen med den, gjerne i et rom der den er skjermet for lysblink og lyder, sier Knævelsrud.

En av de viktigste tingene du som eier kan gjøre, er å bidra til å normalisere situasjonen for hunden.

– Det er ikke lurt å gi hunden for mye trøst og vise at du er bekymret. Det kan bidra til å forsterke hundens følelse av at situasjonen er farlig. Lat som ingenting når rakettene skytes opp, sier Knævelsrud.

Avledning fungerer

For mange hunder hjelper det å få noe annet å tenke på. Både innendørs lek og lyder fra radioen kan fungere.

– Prøv å avlede oppmerksomheten. Noen hunder syns at radiolyder kan virke normaliserende, mens andre bare blir mer stresset. Her må du nesten prøve deg fram, sier Knævelsrud.