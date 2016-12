Slo gnister fra strømledninger

Natt til torsdag fikk Skjervøy Brann og Redning melding om at det kom gnister fra to strømledninger på Skjervøy.

- Det var sterk vind i går og ledningene slo mot hverandre, forteller beredskapsleder Pål Edvardsen.

Brannvesenet rykket ut til Kirkegårdsveien på Skjervøy hvor ledningene slo mot hverandre. Dette er i et boligområd. Edvardsen forklarer at det ikke var dramatisk og at det var ikke fare for brann.

Det var ikke så mye vi kunne gjøre. Vi sikret at det ikke var folk i området, sier Edvardsen.

Brannvesenet forlot stedet da Ymber ankom.

Brannvesenet mottok melding klokken 00.32 torsdag og rykket ut med seks mann.