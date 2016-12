Tiltalt for fyllekjøring med en annens bil

Hendelsen skjedde i sommer i Kåfjord kommune.

Mannen er tiltalt for å ha kjørt en personbil til tross for at han var påvirket av alkohol. Den tiltalte skal også ha tatt en annens bil og kjørt med den da han var beruset.

Tap av førerkort

Han er derfor under tiltale av Nord-Troms tingrett for overtredelse av vegtrafikklovens paragraf 31 første ledd jf annet ledd jf tredje ledd jf fjerde ledd jf § 22 første ledd, samt Straffeloven (2005) § 342 tredje ledd jf første ledd.

Påstand om erstatning eller oppreising til fornærmede forbeholdes nedlagt, samt tap av førerretten.