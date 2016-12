Trailer fikk problemer på Sørkjosfjellet

Et kjøretøy har fått problemer på E6 på Sørkjosfjellet og sperrer for tiden et kjørefelt.

- Politiet er der og har stoppet trafikken, sier politibetjent Stig Rasmussen ved Nordreisa lensmannskontor.

Han opplyser samtidig om at det er svært glatt på stedet.

Rasmussen legger til at traileren bare sperrer det ene kjørefeltet, og at politiet vil starte manuell dirigering.

- Bilberging er på tur, sier han.