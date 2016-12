Nordtromsingene kjøper aller helst lokale bøker

Hos Bokhandelen AS på Storslett er det Brent jord av Asbjørn Jaklin som har vært den store salgsuksessen i år, tett etterfulgt av Jan R Olsens På tur i Nord-Troms og årboka for Nord-Troms.

Det har kommet ut en god del lokale bøker i det siste, og det er tydelig at det er disse det går mest av når nordtromsingene handler julegaver, ifølge daglig leder Annie Nilsen.

- Det har også vært lite bytting, så det er tydelig at det har truffet veldig godt, sier hun.

- Typisk oss

Ikke overraskende er situasjonen nokså lik på Skjervøys Bok og Papir. Daglig leder Beryl Sebergsen, forteller at det er På tur i Nord-Troms som har gått desidert best, sammen med årboka og lokalhistorien om evakueringa under krigen.

Også her har det ikke vært mange gaver som har blitt byttet.

- Overraskende lite bytter, sier Sebergsen, og legger til at det da nok kan tyde på at de fleste har truffet veldig bra.

Ellers på Bok og Papir har lydboka med de vakreste julesangene vært populær i tida fram mot jul, og det samme har nordnorske fiskebøker og boka som har fått navnet Nordnorsk kranglebok.

- Helt typisk oss, ler Sebergsen.

Lojale kunder

Både på Bokhandelen i Nordreisa og på Bok og Papir på Skjervøy merker man handelslekkasjen godt, men de mister ikke motet av den grunn.

- Det er trist at folk velger bort butikker i bygda, men det er ikke noe man kan stoppe. Likevel er mange flinke å bruke oss, så det er ikke sånn at vi føler oss glemt, sier Nilsen på Bokhandelen.

- Det kommer man ikke unna, men jeg føler vi har utrolig mange lojale kunder og det er de jeg har fokus på, sier Sebergsen på Bok og Papir.