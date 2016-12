Så mye bobler drikkes det i Troms

Det interaktive kartet viser at vi i Troms kommer på 6.plass når det gjelder hvem som drikker mest bobler.

I 2015 drakk vi hele 26 604 liter musserende vin. Det tilsvarer hele 35 472 flasker. I desember måned i fjor ble det drukket 1,4 glass per innbygger i Troms fylke.

Til tross for dette er Troms et av fylkene med den laveste salgsøkningen for musserende vin i desember, mens Nord-Trøndelag ligger alene på toppen med hele 23,5%.