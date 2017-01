Støre kvesser Ap-kniven

Rustet med det gamle slagordet «arbeid til alle» gjør Støre seg klar til valgkamp. At slagordet muligens kan sette et gammelmodig stempel på partiet han har ledet i snart tre år, vifter han lett vekk.

– Det å ha arbeid er noe av det viktigste i folks liv. Det er ikke et forslitt retro-begrep, sier han.

Nå kvesser han knivene mot sterke kapitalkrefter og politiske motstandere som vil ha mindre fellesskap og mer oppsplitting.

– En fellesnevner bak brexit, Trump-seieren og høyrevinden i Europa er at folk mener politikerne ikke hører på dem. At fagbevegelsen ligger med brukket rygg. Fagbevegelsen har aldri vært viktigere enn nå, fastslår han.

Formtopp

Allerede på ungdomsskolen var Ap-lederen etter eget utsagn så høy og mørk at klassekameratene lurte på om han hadde tenkt å bli statsminister. Nå er han nærmere enn noen gang.

I jula har Ap-lederen kunnet kose seg med solid framgang på meningsmålingene. Han frykter ikke at han skal nå formtoppen for tidlig.

– Du er mest populær blant kvinner og yngre velgere. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Tja. Jeg har jo alltid ment at kvinner er veldig kloke da, sier Støre. Han blunker litt bak de Woody Allen-aktige brillene. Og rødmer lett.

Samtidig tårner dilemmaene seg opp for Ap-lederen: Hvem skal han ta med inn i regjeringsvarmen? Hvordan forene et splittet parti i striden om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe)? Og hva med alle flyktningene som presser mot Europas grenser?

Spagat

Det er slike ting som kan holde en partileder våken om natta. Da hjelper det muligens å drive med yoga på fritida. For den trenger myke muskler som ofte finner seg selv i spagaten.

– Haha, det var et morsomt bilde. Men jeg synes ikke jeg står så mye i spagaten, jeg, sier Støre.

Han er i alle fall påpasselig med språkbruken når det gjelder LoVeSe, som er spådd å blir det viktigste saken foran høstens valg. Striden har nær delt partiet i to: Både Aps fylkeslag i Troms og Finnmark, AUF og alle kommunene i Lofoten vil at oljen skal bli liggende under bakken, mens sterke krefter både i partiet og LO vil konsekvensutrede. På landsmøtet i april må Ap bestemme seg.

– Hvor kinkig er denne saken for deg som partileder?

Støre vrir seg unna spørsmålet.

– Jeg er sikker på at vi skal klare å treffe et godt, balansert valg, sier Ap-lederen. Samtidig understreker han at Norges velstand er tuftet på høsting av naturressurser.

– Vi har ansvar for å forvalte ressursene. Men vi har også tradisjoner for å gå varsomt fram, sier Støre.

Mer brutalt i framtida

– Vi lever i en tid der det kanskje ikke vil finnes arbeid til alle framover. Hvordan vil dere politikere håndtere det?

– Jeg er ikke enig. Historisk sett har endringer alltid ført til flere arbeidsplasser. Men takten i utskiftingene vil øke, og det vil bli mer brutalt. Men vi er ikke maktesløse, understreker Støre. Men økonomien bekymrer partilederen.

– Det kommer til å bli trangere tider i årene som kommer. Regjeringen har brukt i bøtter og spann av våre barns pensjonspenger, og de som overtar, om det er Erna eller meg, kommer til å møte en mye tøffere økonomisk framtid.

– I 2013 kritiserte du de borgerlige for ikke å ha et klart regjeringsalternativ. Nå gjør du det samme selv?

– Nå er nå. Velgerne skal vite at stemmer de på oss, får de en Ap-regjering. Å gå til valg på en fast konstellasjon, vil bety å lukke døra for Høyre og Frps samarbeidspartier. Det ønsker jeg ikke, sier Støre. (©NTB)