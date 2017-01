Bedre føreropplæring hjelper

Trafikkforum skriver i en pressemelding at dette gjenspeiler betydningen av riktig føreropplæring. Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at det ble drept 135 mennesker i trafikken i 2016, og viser at 1 av 3 omkomne er menn mellom 45 og 64 år.

Mens det tidligere har det vært ungdom som har vært overrepresentert på ulykkesstatistikken, er det nå eldre menn som utgjør den største risikoen i trafikken.

Overrepresentert

–Unge menn var overrepresentert på ulykkesstatistikken på 80-tallet. Det er selvfølgelig gledelig at uerfarne førere i dag har mye lavere risiko, men det som er virkelig oppsiktvekkende er at de uerfarne førerne fra 80-tallet er de samme førerne som topper ulykkesstatistikken i 2016. Sier Stig Ohrvik , daglig leder i Trafikkforum.

Trafikkforum mener det skyldes endringer i trafikkopplæringen, og sier at uerfarne sjåfører har en annen opplæring bak seg, som i større grad setter dem i stand til å vurdere risiko og ta riktige beslutninger.

Utviklingen av opplæringen