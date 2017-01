ARoN legger touren til Lyngen

På en pressekonferanse i Oslo, nå onsdag morgen, la sjef for Arctic Race of Norway, Knut Erik Dybdal fram etappene for sommerens ritt.

Den viser at en av etappene skal starte på Lyngseidet. Etter det Framtid i Nord har rukket å bringe på det rene skal etappen gå via Oteren, Vollan, Malangen, Meistervik, Vikran og så til Finnvikdalen.

Rittet skal gå 10. til 13. august i år.

Johnsens store drøm

Ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen (TPL), har hatt en stor drøm om dette. På telefon fra pressekonferansen uttaler han stor glede.

– Nå pågår dette enda, så alt er jo ikke klart, men vi har fått en etappe til Lyngen og det er helt utrolig, jubler Johnsen.

– Markedsverdien ved at flere titalls, kanskje hundretalls, millioner mennesker ser Lyngen om sommeren er uvurderlig. Den er hinsides stor.

Vært her før

Det er andre gangen ARoN legger en del av rittet sitt til Nord-Troms. Sist var i 2014, da man startet i Alta og gikk i mål på Kvænangsfjellet. Den gangen gikk kvænangsværingene nærmest av skaftet i arrangørglede, og bidro stort til liv og røre langs ruta.

Framtid i Nord vil komme tilbake med flere kommentarer etter hvert.