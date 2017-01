Fikk to kartonger dopapir og en regning på 1072,

Onsdag fikk snart 90 år gamle Elise Solberg fra Kåfjorddalen levert to kartonger med dopapir og kjøkkenruller på døra av Posten sammen med en faktura på 1072 kroner.

Problemet var bare at Elise hadde ikke bestilt noe av dette.

- Går etter eldre

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Elises sønn, Rudolf Solberg, er ikke i tvil om at dette er et svindelforsøk da flere lignende tilfeller har blitt oppdaget både sør i landet og i Finnmark. Han vet også at en mann i Lyngen har mottatt samme levering.

- Det er tydelig at det er eldre folk de går etter, sier han.

Kontakter politiet

Solberg har allerede ringt selskapet som står som avsender på fakturaen, Dragro Norway, og har blitt lovet at han skal få tilsendt en returseddel til pakken.

Han kommer også til å ta kontakt med politiet.

- Det er jo egentlig helt grusomt hva de finner på, konkluderer han.

- Ukjent for oss

Politibetjent ved Lyngen lensmannskontor Gaute Østeggen sier at de ikke har fått noen telefoner om det antatte svindelforsøket.

På generelt grunnlag oppfordrer han folk som blir utsatt til å ta en telefon til politiet.

- På den måten kan vi lage oss en oversikt og etterforske det om det viser seg å være noe straffbart, sier han.

Ved lensmannskontoret i Nordreisa har man heller ikke fått noen henvendelser.