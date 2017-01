Tok 374 førerkort i 2016

Statistikken for 2016 viser nemlig 374 førerkortbeslag i Troms i 2016, mot 326 i 2015. Økningen kommer gjennom langt flere beslagleggelser for høy fart i fjor sammenlignet med året før. Antallet beslagleggelser for rus og annen adferd har gått svakt ned.

Antallet forenklede forelegg i Troms har også økt, fra 4.537 i 2015 til 4.780 i fjor.

