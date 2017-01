Buss full av ungdommer tippet rundt

En buss har tippet rundt på E6 ved Myrslett, like nord for Storslett.

Både politi, ambulanse og brannvesen er på stedet.

Ifølge politiet var det 40 ungdommer om bord på bussen. Ingen skal imidlertid være skadet.

- Det er svært glatt på stedet, sier operasjonsleder ved Troms politidistrikt Fred Johansen.

På vei til håndballturnering

Framtid i Nord reporter på stedet Kjetil Nielsen Skog forteller at det også er ekstremt mye vind i området.

- Nå har det akkurat kommet en buss til som skal ta med seg passasjerene, sier han .

- Alle nødinstanser er på stedet.

Politiet melder like før klokken 11.30 at det var et håndballag som var om bord på bussen. De er etter alt å dømme på vei fra Alta til Tromsø på Nyttårsturnering.

- Alle har gått over i ny buss, skriver politiet på Twitter.

Trafikken går

Det er for tiden omkjøring på stedet - trafikken går nå via Myrslett og Loppevoll.

Framtid i Nord kommer tilbake med mer!