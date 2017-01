Sjekker kabler på Lyngenfjorden

Framtid i Nord har fått flere tips og spørsmål om hvilken båt som har ligget ute på fjorden denne uka. Informasjonssjef Berit Erdal i Statnett har svaret.

- Ja, det er Statnett Transports båt Elektron som har vært i området de siste dagene, sier Erdal til Framtid i Nord.

Båten har vært i Lyngenfjorden som et ledd i forberedelsene til den såkalte 3. elmarkedspakke.

- Det betyr at nett med transmisjonsnettsfunksjon skal overtas av Statnett. Derfor gjøres det undersøkelser av transmisjonskabler over Balsfjord og Lyngenfjorden, sier Erdal.

Hun sier at båten når den først er nordpå også har tatt et oppdrag for Troms Kraft med å sjekke kablene til TKs distribusjonsnett.

- Det er et oppdrag som er betalt av Troms Kraft selv. Men det ble billigere for dem å gjøre det når båten allerede var nordpå, sier Erdal.