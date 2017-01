Like før omsorgsboligene står klare

Oktober 2015 startet byggingen av omsorgsboligene på Guleng 3. Åtte nye og moderne omsorgsboliger vil i løpet av våren 2017 bli helt innflytningsklare.

Kommunen har benyttet seg av totalentreprise der Alta-firmaet Pyma står bak byggingen. I desember 2016 overtok kommunen etter Pyma. Prosjektleder i Nordreisa kommune, Olaf Erling Nilsen, sier kommunen har hatt godt samarbeid med entreprenørene.

– Vi er veldig fornøyde med dem. De har vært effektive og levert godt arbeid, sier Nilsen.

900 kvadratmeter

Guleng 3 har bruksareal på omtrent 900 kvadratmeter.

Det er åtte leiligheter i bygget som er på mellom 53 til 60 kvadratmeter hver, i tillegg kommer personalavdeling og fellesstue.

Hver leilighet har stue og kjøkken, bad, gang, soverom, terrasse og en ekstra bod.

Leilighetene er malt i nøytrale farger.

– Tanken er at de som flytter inn skal få gjøre det så mye som mulig til deres eget. Dette blir jo deres hjem, sier Nilsen.

I alle leilighetene, i fellesstua og i gangene er det store vinduer som slipper inn lys og gir utsikt.

Personalet har egen inngang på siden av bygget.

– De som bor her skal ikke føle at de bor på en institusjon. Dette skal være deres hjem, sier Nilsen.

Den største forskjellen på leilighetene er fargen på inngangsdørene. De er malt i enten rød, gul, blå eller grønn.

– Dermed ser beboerne enkelt hvilken dør som er til deres leilighet, sier Nilsen.

Over 40 millioner

Alle leilighetene har blitt tildelt beboere. Noen av leilighetene er tilrettelagt med tanke på sengedusj og takheiser.

– Dette er bygget både med tanke på de som skal bo her og de som skal arbeide her, sier Nilsen.

I sentrum av bygget er det en stor fellesstue.

– Her er tanken at det skal være et slags samlingspunkt.

På baksiden av bygget skal det bli etablert en sansehage. Flere av leilighetene har utsikt og terrasse vendt mot sansehagen.

Sprinkelanlegget er koblet til alle rom i tillegg til loft.

Prosjektet har en ramme på omtrent 33 millioner i tillegg til 10 millioner kroner fra Husbanken.

Det nye bygget ligger i Muoniovegen på Storslett.

Ordfører, Øyvind Evanger, er veldig fornøyd med at bygget nesten er klart.

– Veldig gledelig at vi endelig klarer å få det ferdig, et bygg som har vært etterlengtet i lang tid, sier han.