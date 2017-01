Markant øking av saker med vold og krenkelser i Troms

Syv ungdommer ble idømt ungdomsstraff eller ungdomsoppfølgning i løpet av året. Sakene fordeles på 108 straffesaker og 102 sivile saker, noe som er en økning i voldssaker på 25 prosent og trussel- og krenkelsessaker på hele 52 prosent.

Siden juli 2014 kan ungdom mellom 15-18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid, idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. Reaksjonene består av et ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen, en ungdomsplan med krav som må gjennomføres – og et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer. I løpet av 2016 har to ungdommer i Troms fått ungdomsstraff, mens fem har fått ungdomsoppfølging, skriver Konfliktrådet i en pressemelding.

Fra 13 til 28

Andelen saker med unge under 15 år er mer enn fordoblet fra 2015 til 2016 – fra 13 til 28 saker.

Konfliktrådet i Troms har 20 meklere. De tilbyr mekling i 17 av fylkets kommuner fra Bardu i sør til Kåfjord i nord.

På landsbasis har Konfliktrådene mottatt totalt 7439 saker, der voldssaker utgjør nesten en fjerdedel. Trusler og mobbing utgjør andre store sakskategorier, mens tendensen med færre naskerisaker fortsetter. 303 ungdommer har fått ungdomsoppfølging, mens 52 ungdommer er idømt ungdomsstraff.