Ser ølstrid som en test for Rema 1000

Det mener markedsføringsprofessor Lars Erling Olsen, professor ved Kristiania Høyskole. Han ser med spenning på hvordan ølstriden utvikler seg videre.

Bryggeriet Mack har varslet mulige oppsigelser som følge av at matvarekjeden vil gi drikkevarene deres mindre plass i hyllene. Rema har nemlig inngått en såkalt «bestevennavtale» med den danske bryggerigiganten Carlsberg, samtidig som den sier den vil gjøre plass til øl fra mikrobryggerier.

Olsen sier årsaken til endringen er forståelig.

– Det er et forsøk på å få færre leverandører og mer stordrift og dermed spare kostnader, sier han og påpeker at Rema 1000 er i en presset situasjonen i et tøft dagligvaremarked.

Men han legger til:

– Det er kunder i andre enden. Realiteten er at kundene får mindre utvalg. Her kommer markedsstyrken til Rema inn. Vil folk akseptere det eller ikke? Hvis Mack har en tilstrekkelig markedsstyrke, vil folk slutte å handle på Rema 1000, sier han.

Identitet i øl

Hvorvidt kundene har andre butikker å gå til i nærheten, vil ha noe å si for det valget. Tilgjengelighet og pris er fortsatt viktigst for valg av matvarebutikk.

– Men jeg stusser over at de legger seg ut med så mange kunder. Det er mye identitet i øl, sier han.

Samtidig er ikke øl like viktig for alle, heller ikke i nord. For dem blir det kanskje avgjørende om det fester seg et inntrykk av at Rema er en kjede som ikke bryr seg om kundene lenger.

– Da har Rema et problem, enten det er sant eller ikke.

Olsen er likevel avventende til effekten av bestevenn-avtalen og sier det også kommer an på hvordan konkurrentene svarer.

Mack møter Rema

Mack-direktør Harald Bredrup møter mandag ettermiddag ledelsen i Rema 1000 ved hovedkontoret i Oslo.

– Vi har fått signaler om at vi har misforstått, og det ville jo være det beste. Men vi har ikke noen spesielle forventninger til møtet, sier han.

Også andre regionale bryggerier vil få mindre plass i Remas butikkhyller. Det gjelder blant annet Aass i Drammen, Hansa i Bergen og CB i Kristiansand. (©NTB)