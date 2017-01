Ingen enighet mellom Mack og Rema 1000

iTromsø: Vi har fått bekreftet at dette er så alvorlig som vi antok på forhånd, sier Mack-direktør Harald Bredrup idet han kommer ut fra møtet med Rema 1000 i Oslo.

Stor avstand

Like før møtet gikk dagligvare-giganten ut og opplyste om at de hadde hørt ropet fra nord, og ville forsikre nordlendinger om at de gjerne ønsker å selge Mack i alle de tre nordligste fylkene. Forut for dette var tilbudet om et begrenset utvalg Mack-produkter kun i Troms.

Bredrup medgikk tidligere på dagen at de hadde fått signaler fra dagligvarekjeden om at de hadde misforstått avtaleforslaget som forelå fra Rema 1000.

- Det har vi ikke gjort. De har teknisk sett ordene sine i behold når de sier at det kommer til å finnes Mack-produkter i butikkene, men det er en betydelig reduksjon i plass og antall varianter. Avstanden mellom oss og Rema er fremdeles stor, og vi har ikke godtatt deres nye premisser, sier Mack-direktøren

Bevegelse i forhandlingene

Møtet var imidlertid ikke helt fruktløst.

- Det har vært en viss bevegelse i forhandlingene. Vi har sett på hva som i det hele tatt er mulig for oss å forhandle om. Vi har altså ikke diskutert noe av det økonomiske, avslører Bredrup, og legger til:

- Dette er fortsatt meget alvorlig for oss.

- Rema 1000-ansatte gruer seg til å gå på jobb

Harald Bredrup setter stor pris på all støtten bryggeriet har fått siden det i helgen ble kjent at Mack-produktene etter alle solemerker var på tur ut av butikkhyllene, men ber folk oppføre seg.

Under møtet med Rema 1000-ledelsen kom det nemlig fram at irriterte forbrukere har tatt frustrasjonen utover Rema-ansatte.

- Vi fikk flere konkrete eksempler på hendelser som førte til at ansatte i butikkene gruet seg til å gå på jobb. De er fullstendig uskyldige her, og vi har hele tiden hatt et kjempegodt samarbeid med Rema 1000s kjøpmenn. Vi oppfordrer istendig til at folk oppfører seg, konstaterer direktøren.

Kartlegger konsekvenser

Tromsø-bryggeriet begynte prosessen med å utrede hvilke konsekvenser det vil få for dem dersom de mister avtalen med Rema 1000.

- Mot slutten av forrige uke ble det klart at dette ville bli langt mer dramatisk enn det vi hadde trodd. Derfor har vi sagt til våre ansatte at vi ennå ikke er klart til å drøfte situasjonen i sin helhet med dem.

De neste to ukene vil bryggeriet arbeide med å klargjøre følgene ytterligere, og vil da informere sine ansatte om statusen i saken.

Lørdag sa Bredrup at bryggeriet etter all sannsynlighet er nødt til å kutte stillinger, da Rema-avtalen de har i dag utgjør en betydelig del av bryggeriets inntekter.

I fjor omsatte Mack for 296 millioner kroner, omtrent 50 millioner kroner mer enn året får.

Den solide omsetningsøkningen skyldes i særlig grad den nye, mer omfattende avtalen bryggeriet inngikk med Rema i 2016.

Nytt møte snart

Det er etter mandagens møte ikke fastsatte noe tidspunkt for et nytt møte mellom de to partene.

- Her må det gjøres et forarbeid slik at det blir epler og epler her. Dette må gjøres innen månedsskiftet februar, ettersom vår nåværende avtale med Rema går ut da, sier Bredrup.



Rema-direktør Lars Kristian Lindberg beskriver møtet med Mack-ledelsen som konstruktivt.

- Vi ønsker å ha med Mack videre i hele Nord-Norge. Det har vi uttrykt i dag. Det er fortsatt avstand mellom oss, og vi er ikke enige om en avtale ennå. Vi blir imidlertid å fortsette dialogen.

Alle er tjent med dialog

- Hvilke krav er det som ble stilt under møtet?

- Vi er enige om at vi holder dialogen direkte. Diskusjon om omsetning og betingelser rundt dét, vil vi forhandle direkte med Mack om.

- Det har kommet meldinger om at Rema-ansatte gruer seg til å gå på jobb som følge av denne saken og den store oppmerksomheten den har fått. Hva tenker du om det?

- Vi synes det er synd dersom det er slik. Alle er tjent med at vi har en dialog direkte. Det har vi nå, og det skal vi fortsette å ha. Vi ønsker å oppnå en positiv linje mellom kunder, ansatte i Rema 1000-butikker og ansatte hos Mack.

Rema-direktøren understreker at målet med bestevenn-ordningen er å rydde plass til flere lokale leverandører.

- Vi er bestevenn med Ringes og Carlsberg Group, men vi rydder samtidig plass til flere mikrobryggerier og lokale ølmerker rundt om i hele landet.