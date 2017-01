Lager høytflyvende nettserie fra Nord-Norge

– Vi lager en dokumentarfilmserie i tre episoder. Hver episode representerer en periode av vinteren her i Nord-Norge. Slik får vi vist frem både landsdelen og variasjoner i vær og føre, sier Eirik Derås Verlo til iTromsø.

Etterhvert som de blir klare, publiseres episodene via deres blogg og i online snowboardmagasiner.

Reklame for Nord-Norge

Verlo og Kopala har med denne serien ønsket å lage reklame for Nord-Norge, gjennom spektakulære, fartsfylte bilder filmet fra uvante vinkler. De har blant annet brukt drone, actionkamera og håndholdt videokamera til dette formålet.

– Vi synes det har vært for lite dokumentasjon av snowboardkjøring i Nord-Norge. Vi ønsker å vise hvor unikt og fint det er her på vinteren. Det blir korte, intensive episoder med mye action, forteller Verlo.

Publisering i februar

De to filmskaperne har arbeidet med prosjektet siden sommeren 2016. De mottok et stipend på 30.000.- fra Tvibit for å lage serien, mens resten av utgiftene har blitt dekket av egen lomme.

Filmingen begynte i desember i fjor, og ventes ferdigstilt i slutten av januar. Verlo og teamet har foreløpig rukket å gjøre opptak i Tamokdalen, på Kvaløya og ved Fjellheisen. De har filmet både egen og andres kjøring.

– Produksjonen gjøres ferdig i løpet av våren. Den første delen planlegges lagt ut i begynnelsen av februar, sier Eirik Derås Verlo.