Denne endringa gjør salg og kjøp av bil enklere

– Nå blir det enda enklere å kjøpe og selge bil. Nå blir det også mulig å betale omregistreringsavgiften på nett. Ettersom det allerede er mulig å levere salgsmeldingen på nett, betyr dette at nå hele salgsprosessen kan gjennomføres på vegvesen.no. Dermed slipper du å møte opp på trafikkstasjonen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Statens vegvesen lanserer nå betalingsløsning for omregistreringsavgiften på nett. Så fremt forhold som forsikring er i orden, kan man laste ned og skrive ut midlertidlig vognkort og ta i bruk kjøretøyet, etter betalingen er utført.

Stadig flere selvbetjeningsløsninger

Statens vegvesen har kommet med flere selvbetjeningsløsninger på nett de siste par årene. I tillegg til å levere salgsmelding kan du nå blant annet melde tapt vognkort, tapt førerkort, bestille time til oppkjøring og finne kjøretøyopplysninger på nettet.

– Vi har stort fokus på å gjøre hverdagen enklere for folk. Statens vegvesen har de siste årene arbeidet med å utvikle selvbetjeningsløsninger slik at tjenester som tidligere innebar at den enkelte måtte besøke en trafikkstasjon, nå kan gjennomføres hjemme fra din egen stue. Det er i overkant av én million kjøretøy som skifter eier hvert år. Når disse eierne ikke lenger trenger å besøke trafikkstasjonen i forbindelse med kjøp og salg av kjøretøy, innebærer det en vesentlig forenkling for brukerne, samt en effektivisering for Statens vegvesen, sier Solvik-Olsen.