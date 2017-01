Katta fra Sørkjosen er Norges dyrehelt

Den arktiske katten fra Sørkjosen ble for alvor kjent etter at han fikk en livreddende operasjon for svulst i hodeskallen. For at vennene hans kunne følge utviklingen opprettet matfar Hans Halden en Facebook-side for Pusur.

Syv år senere har den arktiske huskatten rukket å bli hele 14 år gammel og når daglig ut til en fanskare på 16.000 følgere på Facebook, 12.000 på Twitter og nesten 600.000 lesere i ukebladet Hjemmet.

– Huskatta Pusur er virkelig helt unik. Han viser utrolig mye omsorg for andre mennesker og katter, og bringer sine følgere tett innpå sitt liv, både i glede og sorg, slik at flest mulig skal få oppleve gleden ved å ha et kjæledyr, men også få en nær følelse med utfordringene og problemene som kan oppstå, sier matfar Hans Halden.

Æresmedlem

Det er et stort engasjementet rundt Huskatten Pusur. I 2016 starte han og matfar Hans foreningen Forente Poter, en innsats for å styrke arbeidet med å hjelpe katter i nød og for redusere problemene med hjemløse katter gjennom å styrke kattens posisjon i vårt samfunn. Arbeidet har allerede blitt lagt merke til.

– Huskatta Pusur sin innsats for å rette fokus på katter i Norge har faktisk ført til at han som historiens første katt ble utnevnt til livslangt æresmedlem av Norsk Huskattforening, sier Halden.

Historien om Huskatta Pusur varmet også hjertene til juryen bak Norges dyrehelter.

– Med Norges dyrehelter ønsker vi å sette fokus på dyrenes innsats i samfunnet. Vi har fått inn mange flotte nominasjoner fra hele landet som viser hvor viktige våre dyrevenner er for oss mennesker og andre dyr. Huskatta Pusur er et flott eksempel på en slik dyrehelt som gir mange ekstra glede i hverdagen, sier juryleder Christian Geelmuyden fra Agria Dyreforsikring

Donerer pengepremien

Foruten å kunne glede seg over tittelen Norges dyrehelt får Huskatta Pusur og matfar Hans Halden også 5000 kroner fra Agria Dyreforsikring som doneres til et veldedig formål.

Valget falt på Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Tromsø. Dette er en privat og frivillig dyrevernorganisasjon med fokus på praktisk dyrevern og å hjelpe dyr som er hjemløse eller av andre årsaker ikke har et velfungerende hjem.

– Vi i Agria ønsker å bidra til at dyr blir tatt godt vare på, og Dyrebeskyttelsen gjør en fantastisk god jobb på dette området, avslutter Geelmuyden.

Kampanjen Norges dyrehelter er støttet av Norsk Kennel Klub, Norges Rytterforbund og Norske Rasekatters Riksforbund.