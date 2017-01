Bruk Hue bekymret for spredning av nakenbilder

– Det er like alvorlig at unge gutter blir eksponert på nett som at jenter blir det, sier foredragsholder Ole Roger Vestøyl om spredning av nakenbilder.

I en undersøkelse Medietilsynet holdt i 2016 kommer de fram at ni prosent av barn og unge mellom tretten og seksten år har sendt nakenbilder av seg selv det siste året, og rundt førti prosent av jentene sier de følte seg presset til å dele bilder.

– Vi har hørt fra og lest om modige jenter som sier ifra om spredning av nakenbilder. Når jeg er på skoler med Bruk Hue, er det flest jenter som kommer bort til meg og vil prate om dette, men det siste året har også guttene åpnet seg mer opp om problematikken rundt bildedeling. De forteller at de har eksponert seg på nett, og at bilde og film er blitt delt. Enkelte har opplevd å bli mobbet for dette, sier Vestøyl, og tar til orde for at også gutter som er ofre for spredning av bilder, blir en større del av den offentlige debatten.

Vestøyl sier at mange kanskje tror at det ikke er like farlig at bilder av gutter kommer på avveie, men har snakker med flere gutter som synes det er vondt og vanskelig , og ber om voksnes hjelp. Og fortsetter med å si at det er en skummel trend at barn og unge får privatlivet krenket.