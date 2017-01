Fylkestinget støtter granskning av fornorsknignen

SV på stortinget foreslår nå at det nedsettes en sannhets- og fornorskningskommisjon for å gjennomgå hendelser, urett og overgrep det samiske folk er blitt usatt for.

Fylkestinget har vedtatt en uttalelse hvor de ber Stortinget nedsette kommisjonen. Fylkestinget skriver at samene i Norge ble utsatt for en fornorskingspolitikk, som i ettertid har gitt mange negative konsekvenser, og forsetter med at en hel generasjon ble frarøvet sitt språk og en stor del av sin identitet.

Dette er noe Sametinget har jobbet for lenge, og fylkestinget sier det er på tide å ta de på alvor. Fylkestinget fortsetter med at en viktig del av forsoningen og opprettingen av skadene som ble påført den samiske befolkningen, må være kartlegge hva som faktisk skjedde. Og mener en slik granskning kan forhindre framtidige overgrep mot minoritetsgrupper.