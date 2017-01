Ønsker utvidelse av båndtvang

I dag gjelder båndtvangen fram til 20. august, men Nordreisa sau og geit sammen med leder Guro Charlotte Boltås mener det ikke er lenge nok.

- 20. august er det fremdeles mye sau ute på beitene, forteller Guro og sier videre at ikke alle hundeeiere har den kontrollen de kanskje tror de har over hunden sin.

-Jaktinstinktet til hunder kan plutselig slå inn, det kan føre til at lam blir skilt fra mor, eller i verste fall at hunden jager sauen til den dør av utmattelse eller dør av bittskader, sier lederen og fortsetter med at dyr som har blitt jaget kan være vanskelig å få inn til høsten.

Nordreisa sau og geit ønsker at båndtvangen i Nordreisa skal utvides til å gjelde fra 1. april til 25. september. I den tiden skal hunden bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet, slik at den ikke kan jage eller skade for eksempel storfe og sau. Området fra Potka til Liland som er etablert som treningsområde for jakthunder er fritatt for båndtvang i perioden 25. juli til 25. september.

-Størsteparten av Nordreisa er beiteområder så det er opplevd som problem for mange av bøndene i kommunen, avslutter Boltås.