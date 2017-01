Huseiernes Landsforbund gir flere rettshjelp

- Husleietvister er som vanlig det temaet vi får flest henvendelser om. Igjen ser vi hvor viktig det er at både utleier og leier setter seg godt inn i reglene som gjelder for husleie, og bruker gode og sikre leieavtaler, sier Leisner og fortsetter med at de kan bidra med rådgivning under hele leieforholdet.

Ved siden av husleietvistene, er spørsmål knyttet til drift av sameie og borettslag høyt oppe på listen Huseierne Landsforbund får henvendelser om. Andre områder de får spørsmål om, er konflikter etter omsetning av brukte og nye boliger, bygningsrett, skattespørsmål og andre tvister mellom naboer.

- I 2016 behandlet Huseiernes Landsforbunds hovedkontor omkring 45 000 muntlige og skriftlige henvendelser. Tar vi med henvendelsene til våre distriktsrepresentanter og samarbeidsadvokater rundt om i alle landets fylker, anslår vi det totale antall henvendelser til noe over 52 000. Folk har åpenbart et stort behov for veiledning i juridiske spørsmål som knytter seg til hus og hjem, sier Leisner.