Maja (23) vant første løp med egne hunder

Maja Sellevoll fra Nordreisa kom i mål først i sin klasse, 2 x 50 km, under Beaskadas 300 i Finnmark denne helga.

- Det gikk veldig fint, jeg ble positivt overrasket over hundene, sier hun.

Dette er nemlig første gang hun kjører løp med sine egne hunder, og derfor synes hun det var spesielt gøy at alt fungerte så godt og at de gjorde det de hadde trent på.

Første etappen kjørte hadde hun et gjennomsnitt på 18.1, og andre etappen 16.1. De kom i mål 32 minutter før andremann.

Kjører mot de store gutta

Beaskadas 300 var sesongens første løp for Nordreisajenta, og neste helg venter Troms Quest i Bardufoss på 170 kilometer. Hun har ikke noe mål om plassering, da hun vet at hun kommer til å konkurrere mot veldig profilerte hundekjørere.

- Der er det de store gutta som skal kjøre, men jeg satser på å kjøre fortest mulig og å gjennomføre med spreke hunder, sier hun.

Ellers er planen å kjøre Pasvik Trail i slutten av mars, og hun tror at hun nok kommer til å dra på et og annet løp i mellomtiden. Finnmarksløpet er ikke et alternativ i år, siden hun enda har så unge hunder.

- Det har jeg ikke lyst å presse dem gjennom, utdyper hun.

Skal bli best

Det endelige målet er imidlertid klart. Hun skal bli best.

- Det må være målet, ellers hadde man jo ikke giddet, sier hun.

Sellevoll har likevel tenkt å gi det noen år.

- Jeg har veldig lyst å starte på 1000 km på Finnmarksløpet og gjøre det bra.

Resultater

Beaskadas 300 fredag og lørdag i Alta

12 spann (280 km):

1. Maria Hernetkoski kom i mål lørdag kl 22.20.

9. Hugo Hansen * + 1 time 41 min.

13. Magne Storstein * + 2 timer 3 min.

16. Nora Sjalin + 3 timer 37 min.

8 spann (220 km):

1. Martin Andre Aslaksen kom i mål lørdag kl. 18.53.

14. Silje Holmen Larsen * 2 timer 50 min.

15. Sanja Heikkila * + 2 timer 52 min. (20 delt.).

100 km:

1. Maja Sellevoll * i mål lørdag kl 13.06.

2. Anna Dorthea Yri + 2 min.

Junior:

1. Martin Tunheim i mål lørdag kl 22.16.

2. Mathias Bergmo * + 1 min (4 delt.)

* Fra Nordreisa