Denne gjengen vant landsfinalen

Mandag reiste Victoria Figenschou Mathiassen, Jøran Jenssen, Miriam Lilleberg og Henriette Trætten fra Nord-Troms videregående skole til Sjømatdagene i Trøndelag. Der vant de landsfinalen i tidenes største marine skolesatsing «Ringen av vann – Sjømat for fremtiden».

– Vi vant hele greia! Så det gikk ganske godt i finalen, jubler Miriam Lilleberg, like etter elevene fra Nord-Troms ble kåret som vinnere av landsfinalen onsdag.

– Det føles ennå helt urealistisk at vi vant. Vi var først usikre på hvordan dette ville gå, men så kom vi videre fra semifinalen, legger hun til.

Bedre omdømme

87 elever fordelt på 19 lag fra hele Norge deltok i landsfinalen. Oppgaven ble gitt av fiskeriminister Per Sandberg tirsdag. Lagene hadde 24 timer på å løse oppgaven.

– Oppgaven gikk ut på å forbedre omdømmet på sjømatsnæringa i Norge. Vi tenkte da at laks har et ganske godt omdømme, så da siktet vi oss inn på hvitfisken. I løsninga vår oppfant vi en merkevare som skulle hete Arctic Whitefish. Merkevaren ble solgt med en kamerapakke som inneholdt to kamera som ble installert på rederibåter. Kameraene ble videre knyttet til nettsider, slik at kundene i verden selv kunne se og få et realistisk inntrykk av hvitfisknæringa. På den måten kan sjømatnæringa få et bedre omdømme, forklarer Lilleberg til Framtid i Nord.

Hardt arbeid

Lilleberg forteller at hun og de andre elevene har jobbet mye med oppgaven.

– Vi har virkelig jobbet mye med dette. Vi la oss klokken halvfire natt til onsdag og måtte stå opp klokken halvsyv onsdagsmorgen, sier hun.

Sjømatdagene har vært spennende og lærerikt for dem.

– Det har virkelig vært morsomt og lærerikt. Vi har fått nye venner og det har vært veldig sosialt. Samtidig har det vært krevende og litt stressende i forhold til oppgavene. Men alt i alt har det vært en kjempefin opplevelse.

Kjempestolt

– Vi er så utrolig stolte! Løsninga er akkurat det som trengs å vise til dem som sitter i husene hjemme – elevene kom med en langsiktig løsning, sier Kaja Baardsen, prosjektleder i Ungt Entreprenørskap. Hun har deltatt på Sjømatdagene sammen med elevene fra Nord-Troms videregående skole og lærer Beate Brostrøm.

– Beate hoppet opp, spratt på scenen og ga elevene en ordentlig bjørneklem, da de ble kåret som vinnere. Vi har virkelig noen kompetente mennesker i Nord-Troms, og det er kjempeviktig å trekke inn lokale næringsaktører i undervisninga, sier Brostrøm.