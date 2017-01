Lervoll er ansatt som elev- og lærlingeombud

– Dette er en stilling som lenge har vært ønsket av elever og lærere, og som vil være en styrke for hele utdanningsløpet til elevene. Jeg er glad for at vi har fått en såpass allsidig og erfaren ansatt på plass som Anita, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Lervoll kommer fra stillingen som enhetsleder for oppvekst i Kåfjord kommune. Hun har tidligere jobbet som lærer, og har vært ansatt i Riddu Riddu siden 1991. Den viktigste oppgaven for henne er å styrke og videreutvikle elever-, læringers- og lærerkandidaters medvirkning og deltakelse i egen opplæring.

– Jeg er opptatt av å sikre barn og unges rettigheter og muligheter for medvirkning i eget opplæringsløp. Å lykkes gjennom utdanningsløpet er særdeles viktig både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Jeg vil jobbe som brobygger og pådriver, sier Lervoll.

Skape dialog

Elev- og lærlingeombudet skal være en brobygger mellom lærebedriftene, fylkeskommunen og elever, lærlinger og lærerkandidater, samt skolene. Fylkesrådet har ansatt Lervoll i et åremål for seks år i stillingen.

– Formålet er å fremme samarbeid og dialog, samt å forebygge misforståelser og konflikter. Ombudet skal utgjøre en viktig ressurs for alle aktører i skolesamfunnet og opplæringsinstitusjoner både som en kritisk samarbeidspartner og en pådriver på elever, lærlingers og lærekandidaters premisser, sier fylkesrådsleder Myrseth.