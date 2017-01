Åpner dørene igjen

Etter 104 års sammenhengende drift, måtte I. Evensen kaste inn håndkleet i oktober. Da var den tradisjonstunge bedriften på Skjervøy konkurs.

I november ble det imidlertid klart at Byggmakker-kjeden kjøper konkursboet og dermed sikrer fortsatt drift i lokalene i værret.

Bort med vaskestaven

De siste månedene har man holdt stengt mens lokalene har blitt klargjort og i dag er daglig leder Øyvind Nilsen klar til å ta imot kunder igjen.

– Ja, vi er det. Det skal bli godt å legge bort skrumaskinen og vaskestaven og begynne å selge byggevarer igjen, sier Nilsen, få timer før åpningen.

Jobbet hardt

Det var Byggmakker Storslett som kom inn og kjøpte konkursboet i november etter at I. Evensen stengte dørene. Øyvind Nilsen sier det har vært hektiske uker og måneder siden det ble klart at nye eiere tar over.

– Vi har jobbet hardt for å komme i mål til åpningen. Det har vært mye arbeid, med omprofilering av hele butikken og ombygging av både butikk og lager. Men vi klarer det, sier Nilsen.

– Hvordan merker kundene forskjell på den nye butikken sammenlignet med den gamle?

– Vi har en helt annen sortimentsbredde samt at hylleprisen er lavere. I tillegg har vi fått inn dusj- og baderom, sier Nilsen.

Håper på mye folk

Han kan ikke utelukke at de siste to månedene, mens butikken har vært stengt, har gjort at man har mistet litt av kundegrunnlaget – spesielt ettersom det er én byggevareforretning på Skjervøy.

– Vi håper jo ikke det, men faren er der. Men det har vært pågang fra folk som lurer på når vi skal åpne igjen. Så vi håper at åpningen blir en positiv opplevelse og at det kommer mye folk, sier Nilsen.