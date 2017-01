Beredskapsbåten står værfast

Veiene på Arnøy, både Fv 347 og Fv 348 er stengt, og det vil ikke bli gjort ny vurdering før lørdag formiddag.

Beredskapsbåten som skal bistå i slike tilfeller står for øyeblikket værfast i Nord-Lenangen.

Dermed er både Arnøyhamn, Årviksand og Akkarvik isolert.

- For dårlig

Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen tok i går kontakt med Troms fylkestrafikk for å forsikre seg om at systemene fungerte som det skulle, siden det var meldt så mye snø, og fikk bekreftelser på det.

- Da forutsetter jeg at alt er på stell, men så viser det seg altså at beredskapsbåten ligger i Tromsø, sier han.

Båten har prøvd å komme seg over Lyngen, men på grunn av dårlige forhold står den nå altså i Nord-Lenangen.

- Det er for dårlig at man har et system der båten ligger i Tromsø, så det kommer jeg til å ta opp med fylkestrafikk. En beredskapsbåt er jo nødt til å være raskt tilgjengelig, så det er for dårlig, sier han.

- Ikke enkelt

Ordføreren jobber nå med saken, og prøver å sjekke om det finnes alternative båter som kan brukes til formålet.

Veiene ser heller ikke ut til å være farbare med det første.

- Vi har jo i utgangspunktet brukbar beredksap med denne båten, men det er veldig uheldig at den ligger i Tromsø. Det er ikke enkelt å få et opplegg på kort sikt, men jeg prøver å få tak i Troms fylkestrafikk og håper de kan løse saken.