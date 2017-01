De fleste ble sendt hjem da tunnelen stengte

Da Vegvesenet stengte Pollfjelltunnelen klokken 11 fredag formiddag hadde ikke pendlerne i Lyngen annet valg enn dra hjem.

For Haplast på Furuflaten betyr det en dag med minimal produksjon og tapte inntekter, både for bedriften og de ansatte.

- Vi hadde 45 minutter på oss fra vi fikk beskjeden om at veien skulle stenge, så da måtte vi bare dra hjem, sier Tommy Osvaldsen og Jens Georg Løvland som bor henholdsvis på Elvebakken og i Oksvik.

- Må gjøre noe

Seks av syv ansatte på bearbeidingsavdelingen bor på nordsiden av tunnelen og måtte dra hjem, og alle på produksjon måtte gjøre det samme. Lagermannen måtte også avslutte arbeidsdagen.

- Det er omtrent ingen igjen, og de som er det er på kontoret, så det er minimalt som blir produsert, sier Osvaldsen.

I tillegg til at dette går hardt utover produksjonen og brediftens inntekt, betyr det inntektstap for de ansatte. Spesielt om tunnelen forblir stengt over flere dager.

- Dette går ikke an, man er nødt til å gå gjort noe med det, sier Osvaldsen.

Store tap

Han har jobbet i bedriften siden 1993, og forteller at det er etter år 2000 problemene har begynt.

- Det er stengt ofte, og det er ikke noe lukrativt for noen, verken bedriftene eller arbeidstakerne, sier han.

- Det er bare en ting å gjøre. Man må forlenge tunnelen, fastslår han.

Osvaldsen og Løvland mener dette ikke kan fortsette dersom man skal satse på industri på Furuflaten.

- Veien kan ikke være stengt flere dager i løpet av vintersesongen, det vil medføre for store tap for arbeidstakere, arbeidsgivere, og ikke minst kunder som skal få produktene ut.