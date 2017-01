- Vi tar rasfare svært alvorlig

Lørdag ble Fv 868 gjennom Pollfjelltunnelen Lyngen åpnet etter å ha vært stengt grunnet rasfare.

Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen uttalte til Framtid i Nord at det er bekymringsverdig at Vegvesenet åpner veien rett før det kommer et ras.

- Det kan virke som at de tar litt lett på rasfaren som er der, sier han.

Les saken: Like etter at de åpnet tunnelen gikk raset

Byggeleder for drift og vedlikehold på Lyngen-kontrakten, Odd Helge Lyngra, sier Statens Vegvesen ser alvorlig på rasfare.

- Nei, det kan man ikke ta lett på. Vi tar ras og rasfare svært alvorlig for trafikanter både når vi stenger og åpner veier, sier Lyngra.

- Det er en beslutning som tas som man står for.

Han understreker at raset som gikk fra Pollfjellet lørdag ikke skal ha gått bare minutter etter at veien ble åpnet.

- Raset gikk ikke rett etter at veien ble åpnet.