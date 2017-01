Legger ned Tromsø-kontor

Ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet mandag gis Lånekassen nå fullmakt til å legge ned kontorene i Bergen og Tromsø.

Kontoret i Tromsø skal avvikles innen 2020 og dermed ryker 20 årsverk. Men alle som blir berørt av nedbemanningen vil få tilbud om jobb på ett av de andre kontorene.

– Stadig flere av Lånekassens tjenester er det nå brukerne som løser selv, via nettet. En rekke tjenester er blitt digitalisert og automatisert. Det fører til at Lånekassen ikke trenger så mange medarbeidere som før for å behandle sakene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

Lånekassens kontor i Oslo, Trondheim, Stavanger og Ørsta vil bestå.

- – Dette er selvsagt en vond og vanskelig beskjed for Lånekassens ansatte i Bergen og Tromsø. Lånekassen har fått god tid til avvikle kontorene, og både Bergen og Tromsø er relativt store arbeidsmarkeder med mulighet for å få nye jobber, sier kunnskapsministeren i pressemeldingen.