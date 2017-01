Partikkeldetektor og væskescanner

Det er endringer i EU-regelverket som nå får følger også for Avinor Sørkjosen lufthavn. Nå har man tatt i bruk partikkeldetektor (ETD) og væskescanner ved sikkerhetskontrollen på flyplassen.

- Ved at vi har fått på plass det nye utstyret bedres også HMS-forholdene i hverdagen for de ansatte i Securitas, som er innleid av Avinor for å utføre sikkerhetskontrollen hos oss, sier lufthavnsjef Tor Rasmussen i en pressemelding.

Partikkeldetektoren skal hjelpe til med å indikere sprengstofflignende stoffer. Et tilfeldig utvalg av håndbagasjen blir undersøkt. Det samme blir en andel av passasjerene.

Ifølge Avinor er erfaringene fra andre lufthavner både innenlands og utenlands at passasjerene foretrekker denne typen kontroll fremfor blant annet håndsøk.

Væskescanneren er også på plass som følge av en endring i regelverket.

Siden 2006 har det kun vært tillatt å ha med flasker som ikke rommer mer enn 100 ml, eller totalt én liter væske gjennom sikkerhetskontrollen. Væskescanneren er basert på røntgenteknologi, og analyser innholdet. Tettheten på væsken måles, og ulike typer væsker identifiseres, sier lufthavnsjefen.