Foreslår å støtte saksøkte kommuner

Rådmannen i Nordreisa har foreslått å støtte tre saksøkte kommuner med 15.000 kroner. Pengene er foreslått tatt fra ordførerens midler. Saken kommer opp i Formannskapet i Nordreisa i dag.

Bakgrunnen er at Statnett har saksøkt kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornes. Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) har derfor sendt ut brev til medlemskommunene med anmodning om økonomisk støtte.

Det er sagt i anmodningen at de tre kommunene er «tilfeldig utvalgte», og at det derfor er urimelig at de skal ta hele kostnaden alene. Innbetalte beløp vil bli tilbakebetalt dersom kommunene vinner fram i retten.

Det understrekes i rådmannens vurdering at kommunen ikke er pliktig til å bidra, men at det synes riktig siden de tre kommunene er tilfeldig utvalgt.