Ingen skredevakuering i Kåfjord nå

- Vi har vurdert skredfaren og har ikke funnet at den er stor nok til at evakuering er nødvendig i disse områdene.

Det sier seniorspesialist Kjetil Brattlien i Norges Geotekniske Institutt (NGI), som har stått for vurderingene i områdene ved Samuelsberg, i Skardalen og ved Storhaugen i Manndalen. Årsaken er blant annet flere skred som gikk i Kåfjord i går.

Kraftig temperaturstigning

- Med bakgrunn i de skredene, samt vær- og skredsituasjonen generelt, valgte vi å gjøre en vurdering. Da går vi ganske detaljert til verks - på enkelthus, sier Brattlien, og fortsetter:

- Det kom mye snø i helga fra nordvest. Det har ført til at det har lagt seg mye snø enkelte plasser, mens kraftig vind har "blåst rent" andre plasser. Så har vinden snudd til sørvest, noe som medført at snøen har blitt flyttet på en gang til. Så har vi fått en kraftig temperaturstigning og regn, som er en stor utløsende faktor for snøsskred.

Ingen evakueres

Både i Manndalen, Skardalen og ved Samuelsberg var spørsmålet onsdag kveld om rasfaren var såpass stor at det var nødvendig å evakuere beboere. Men det var den altså ikke.

Rådmann Einar Pedersen i Kåfjord tar det til etterretning.

- Ingen blir evakuert. NGI var ikke bekymret for området oppunder Storhaugen i det hele tatt. I Samuelsberg var det ett hus som var utsatt, men der var ikke eieren bekymret. Vedkommende hadde vært oppe i rasrenna i løpet av gårsdagen og mente at mye av snøen var avblåst. Og heller ikke i Skardalen var beboerne videre bekymret for skred nå, sier Pedersen.

Nye vurderinger

NGI skal imidlertid gjøre nye vurderinger i løpet av den nærmeste perioden. Da kan bildet ha endret seg. I skrivende stund oppgir varsom.no skredfaregraden til tre i Nord-Troms og fire i Lyngen.

- Vi forholder oss til Nordnorsk Skredovervåkning og gjør våre vurderinger når vi får henvendelse fra dem. Dette går tjenestevei, sier Brattlien.

- Hvis situasjonen forverrer seg, så vil dere gjøre vurderinger på nytt med tanke på eventuell evakuering?

- Jeg ønsker ikke å si så mye om evakuering, men vi skal vurdere situasjonen på nytt hvis vi blir bedt om det. Vi er godt kjent på stedene etter mange års jobbing og i tillegg innhenter vi informasjon lokalt. Det går på om det har gått skred, om det føyker oppe i fjellsidene og lignende, sier Brattlien.

Nok med informasjon

Det er politiet som skal iverksette en eventuell evakuering. Regionlensmann Øistein Nilsen bekrefter at de er orientert om ståa.

- Ifølge meldingen jeg fikk i går kveld, etter at NGI hadde analysert situasjonen - så var vurderingen at det var tilstrekkelig å informere beboerne om situasjonen. Hvis det senere viser seg at det blir anbefalt evakuering, så kommer vi på banen, sier Nilsen.