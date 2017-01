Nå kan du ta fergene hele veien

Like før klokken 12, fredag, meldte Bjørklids Ferjerederi, via Statens vegvesen, at de la Ullsfjordferga i ro inntil vinden roet seg.

Ved 19-tiden fredag var det endelig blitt såpass mindre vind at fergemannskapet fant det tilrådelig å starte opp igjen. Dermed er Rv91 Breivikeidet - Svendsby igjen åpent.

Tidligere fredag var også fergesambandet Storstein-Arnøy-Laukøy innstilt på grunn av uvær, men der startet M/F "Reinøy" i rutene igjen klokken 15.30.

Det blåser fortsatt tidvis krafttig fra sørvest i deler av Nord-Troms. I følge Meteorologisk Institutt og deres nettsted, yr.no, skal det for Skjervøys del blåse sørvest sterk kuling fram til lørdag morgen. Da skal vinden avta betydelig, til svak vind.