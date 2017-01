Sjåføren holdt 95 km/t i en 60-sone

I 60-sonen ved Rotsund i Nordreisa ble det fredag kveld gjennomført fartskontroll, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Flere fikk forelegg

I den forbindelse utferdiget Utrykningspolitet (UP) syv forenkelte forelegg.

Politet melder på Twitter at den høyeste målte hastigheten var 78 km/t.

Stygg kjøring

Like etter tok UP beslag i et førerkort i Rotsund, da en bil ble registrert med 95 km/t i 60-sonen.

Politiet skal ha fått melding om stygg kjøring med samme bil på E6, sør for Nordkjosbotn, kun kort tid før den ble observert i Nordreisa, melder politiet på Twitter.