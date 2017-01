Trekker seg som leder i Troms Frp

Lørdag har Troms Frp årsmøte på Saga hotell i Tromsø. Der kom det fram at Winther trekker seg som leder, skriver iTromsø.

- Jeg har besluttet å tre til side for å skape ro i fylkespartiet, sa Winther på årsmøtet.

Videre forteller Winther at han ønsker at partiet skal fokusere på partiet og ikke personkonflikter, og at han er villig til å tre til side dersom det bidrar til dette.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Winther var i hardt vær i fjor høst da Troms Frp sitt fylkesstyre besluttet å ta fra Anni Skogman medlemskapet i to år. Denne beslutningen ble omgjort av Sentralstyret.

- Mistet litt gløden

iTromsøs utsendte medarbeider melder om at deltakerne på årsmøtet virker overrasket over Winthers avgang.

- Jeg mistet litt gløden, sier John Karlsen idet han skal til å legge fram årsmeldingen for partiets fylkesgruppe, og uttrykker en viss uro for det som skjer i partiet.

Som følge av Winthers overraskende avgang arbeider for tiden valgkomiteen med et nytt forslag til sammensetningen av fylkesledelse. Valget blir derfor utsatt til siste sak under dagens møte.