 Myter om sikker is

* Is oppfattes som enten «trygg» eller «utrygg», noe som ikke er tilfellet. De fleste vann har områder med svak is eller åpent vann hele vinteren.

* Folk mener isen er «trygg» hvis de ser andre utpå. Man stoler med andre ord på at andre har undersøkt isen, noe som er farlig.

* Mange mener isen er «trygg» hvis det ligger snø på den, selv om det ofte er motsatt. Det er vanlig at snø fører til svekket is, og man mister flere muligheter til å kunne bedømme isen selv.

* Is på fjordene bedømmes likt som ferskvannsis, mens denne isen ofte er vesensforskjellig og krever spesialkjennskap.

* Pigger til å ha rundt halsen oppfattes som komplett sikkerhetsutstyr. Sannheten er dessverre at mange ikke vil klare å komme seg opp, selv med slike pigger.

* Mange har en overdreven frykt for is som er våt på overflaten. Litt vann svekker normalt ikke isen nevneverdig. Snarere gir det drømmeforhold for skøytere.

* Å gå gjennom isen er ikke ensbetydende med døden. Med noe trening, riktig utstyr og turfølge som kan hjelpe, er plumping normalt en udramatisk opplevelse.

Anbefalt utstyr

Skiforeningens turskøytegruppe anbefaler følgende utstyr hvis du skal ut på skøytetur:

* Ispigger (brodder) med fløyte, rundt halsen. Brukes for å dra seg opp hvis man faller i vannet.

* Redningsline (kasteline) plassert slik at du lett når den selv med sekken på.

* Spesialstaver med ispigg for skøyting. Brukes for å sjekke isen, men kan også brukes for å ferdes sikrere forbi råker eller over områder med ujevn overflate.

* Ryggsekk med hoftebelte og reim under skrittet eller rundt lårene. Sekken vil da fungere som flytevest hvis du faller uti.

* Komplett klesskift og håndkle i vanntett pose, og plastposer til å tre over sokkene i våte støvler.