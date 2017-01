Skambankt skal rocke på ”Øyra”

Lyngen Rock & Reker slapp mandag kveld seks av de sju gruppene som 2. og 3. juni opptrer på Lenangøyra.

På fredag spiller svenske Highway 40, The Late Great og Pristine.

Lucky Lew, Skambankt og Itchincide overtar lørdag scenen.

- Vi jobber med å booke et fjerde band til lørdagen. Vi har ikke signert kontrakt, men gruppa vil passe inn i den rockeprofilen vi kjører den kvelden, forteller festivalsjef Linda Møller.

Skambankt fra Øya til ”Øyra”

Toppnavnet fredag er Pristine, som i helga var nominert til Spellemannsprisen.

Skambankt er lørdagens highliner. Bandet har spilt på Roskilde og Øya - og i sommer også på ”Øyra”.

Møller uttrykker stor tilfredshet med hva Lyngen Rock & Reker tilbyr publikum i den første helga i juni måned.

Høy kvalitet

- Festivalen holder samme høye kvalitet som i de fem første årene. Flere har ønsket The Late Great, som kommer på fredagen.

Linda Møller forteller at fredagens program er et litt mykere med tanke på et mer voksent publikum. Lørdag blir det en skikkelig rockeaften med Skambankt i spissen.