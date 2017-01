Skal ha sendt nakenbilder av seg selv til lillesøsteren

Mannen er i starten av 20-årene. Han er tiltalt under Nord-Troms tingrett for å ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år.

Ved flere anledninger skal han ha sendt bilder/videoer av sin erigerte penis via sosiale medier til hans lillesøster. Påtalemyndigheten ba i retten om at denne saken returneres til påtalemyndigheten for videre behandling. Retten godtok dette.

Mannen var også tiltalt for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år, men ble i retten frifunnet for det på grunn av bevisets stilling.