Tidenes kjøpeutbytte

I fjor meldte 89.000 personer seg i inn i et av de 89 samvirkelagene i Norge. Coop har nå 1,5 millioner medlemmer og utbetaler i disse dager over 750 millioner kroner til sine medlemmer, det er 80 millioner mer enn i fjor.

– Coop er den norske dagligvarekjeden som er annerledes. Vi eies ikke av noen få, men av våre 1,5 millioner medlemmer og medeiere. Og alle kan bli medlem og medeier. Det er derfor veldig hyggelig å jobbe i Coop når overskuddet deles og medeierne får sitt kjøpeutbytte utbetalt. Medlemmene er våre beste kunder og hver og en har bidratt til at vi i år igjen kan betale ut et solid kjøpeutbytte, sier konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop Norge SA.

Coop skriver at med alle fordelene medlemmer har som for eksempel kjøpeutbytte og medlemskupp, har medlemmene totalt spart 1,3 milliarder kroner i 2016. Rundt 25 prosent av utbetalingene er medlemsrabatt fra samarbeidspartnere som Cirkle K, Esso og If.