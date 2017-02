- Meget forsvarlig

Han svarte på spørsmål fra Stein-Are Olsen (SL) på tampen sv onsdagens møte i formannskapet.

Bakgrunnen for saken ar at årets driftsbudsjett for brann og redning er redusert med 500.000 kroner.

Konstituert brannsjef Odd Harald Grøtterud slo 12. januar alarm i et oppslag i Framtid i Nord. Han fryktet katastrofale konsekvenser av nedskjæringen.

Lintho fortalte formannskapet at han har funnet tiltak som redusert budsjettet med 460.000 kroner, og kan om ønskelig også ta ned restbeløpet på 40.000.

Innsparingen skjer ved at de frivillige korpsene på Lyngseidet og i Nord-Lenangen mister hver sin konstabel, mens Furuflaten reduseres med to mann.

Det andre sparetiltaket er noe redusert vaktberedskap på Lyngseidet. Beredskapen holdes imidlertid uendret i høytider som jul og påske samt flere helger i sommerhalvåret.

Rådmannen opplyser at Odd Harald Grøtterud er konstituert brann- og redningssjef ut inneværende år.