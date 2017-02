Bruker forbrukslån som egenkapital

I undersøkelsen som Norges Eiendomsmeglerforbund og Storebrand har gjennomført, svarer rundt 500 av de 3.000 som deltok at de har opplevd at boligkjøpere bruker forbrukslån i bolighandelen én eller flere ganger, melderNRK.

Det innebærer at noen av dem som har dårligst råd, også tar opp de klart dyreste lånene.

- Med høye boligpriser vet vi at egenkapitalkravet øker, og da er vi også redd for at flere blir fristet til å ta forbrukslån for å klare å komme inn i boligmarkedet, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

- Vi tror ikke at dette er et veldig utbredt problem, men det er veldig uheldig når det skjer. Det betyr jo at folk pådrar seg større gjeld enn det deres økonomi kan tåle, sier Geving.

